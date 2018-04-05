Объяснено назначение мусора, поступающего на «Ядрово»

Директор полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья Алексей Волошин сообщил, что весь мусор, который в настоящее время завозится на объект, используется исключительно для формирования тела полигона.

«Весь мусор, а это порядка 100-104 машин в день, поступающий на наш объект, используется для формирования тела полигона. Идет подготовка к рекультивации, необходимо сформировать определённый уклон в три градуса, чтобы наверху не скапливалась вода», – цитирует Волошина РИА «Новости».

По его данным, дата активной дегазации остается прежней. Установка оборудования начнется 15 апреля.

Также Волошин опроверг информацию о том, что на полигоне захораниваются опасные отходы.

«У нас установлена система весового контроля, система считывания номеров на машинах, все машины регистрируются. На полигоне постоянно живут порядка 50 человек МЧС и полиции. Сейчас контроль более чем тотальный», – отметил Волошин.

Как заявил представитель комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Александр Орлов, мониторинг экологической ситуации на полигонах ТБО в регионе продолжится.

«После закрытия ни один полигон в Подмосковье не останется без внимания. Даже после рекультивации ситуация будет длительное время мониториться до того времени, пока там не появится возможность создавать современную инфраструктуру», – отметил Орлов.

По его словам, после закрытия и рекультивациии на полигонах могут быть о устроены парки, спортивные зоны и другие объекты.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что старые полигоны в регионе рекультивируются, это предполагает процесс дегазации, сбор фильтрата и высадку травы. В данный момент идет проектирование дегазации 10 полигонов. До этого в пресс-службе губернатора сообщили, что тело полигона «Ядрово» формируется, подготовленные участки накрывают пленкой для проведения дегазации.

Вблизи полигона «Ядрово» появится новая станция мониторинга, которая сможет отслеживать качество воздуха каждые 20 минут. До этого стало известно, что 30 марта сообщалось, что оператора полигона «Ядрово» привлекут к ответственности, а на свалке возьмут пробы почвы и воды, чтобы рассчитать ущерб окружающей среде.