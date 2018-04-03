Раскрыты детали подготовки «Ядрово» к дегазации

Тело полигона «Ядрово» формируется, подготовленные участки накрывают пленкой для проведения дегазации, сообщила во вторник пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Голландские специалисты высоко оценили ход работ по подготовке полигона «Ядрово» к дегазации, сообщается в Telegram-канале Воробьева.

«Мы были здесь две недели назад, обсуждали полигон, какие работы будем делать, сделали проект и сейчас приехали посмотреть, как идет подготовка к дегазации. Видим, что она идет хорошо, что правильные углы делаются. Мы привезем большой экскаватор со стичером, будем делать проколы для сбора газа, газ будет собираться в единую систему и сжигаться. К 15 июня будут закончены все работы, включая газоотводные трубопроводы, покрытие геомембраной и выход к факелу», – заявил проект-менеджер компании Multriwell BV Фрэнк Верной.

Также во вторник акционер компании «Ядрово» Алексей Волошин извинился перед жителями Волоколамского района за ситуацию, которая сложилась вокруг одноименного полигона.

«Я хочу извиниться перед жителями за сложившуюся ситуацию. Она создалась из-за того, что огромные потоки мусора были направлены сюда после того, как закрыли остальные полигоны. Мы сейчас с помощью правительства Московской области пытаемся этот вопрос снять и сделать место, где комфортно», – цитирует телеканал «360» Волошина.

По его словам, голландские инженеры применят на полигоне новейшие технологии, которые помогут восстановить территорию. Акционер отметил, что чувствует вину перед населением из-за свалки.

«Мы чувствуем вину за то, что распространился это едкий запах. У нас на полигоне постоянно 150 человек живут и работают. Никаких жалоб на здоровье у них нет. Мы чувствуем вину из-за того, что не справились с потоком мусора, который пошел, и за резкий запах, который вызывает очень плохие, отрицательные эмоции», – признался Волошин.

Вблизи полигона «Ядрово» появится новая станция мониторинга, которая позволит отслеживать качество воздуха каждые 20 минут. До этого стало известно, что 30 марта сообщалось, что оператора полигона «Ядрово» привлекут к ответственности, а на свалке возьмут пробы почвы и воды, чтобы рассчитать ущерб окружающей среде.