Воздух у «Ядрово» будут проверять каждые 20 минут

В понедельник вблизи полигона бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области появится новая станция мониторинга, которая позволит отслеживать качество воздуха каждые 20 минут, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования области.

«Сейчас работают станции мониторинга МЧС, есть у них стационарные и мобильные, они постоянно перемещаются», – рассказали ТАСС в ведомстве, отметив, что специалисты также выезжают на замеры по жалобам жителей, проверки проводятся и в квартирах.

«Завтра появится еще одна автоматическая станция. Если сейчас делаются замеры каждые четыре часа, то эта автоматическая станция будет делать замеры каждые 20 минут», – сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, станция будет установлена в месте, которое определит инициативная группа местных жителей. Ранее они предлагали осуществить установку станции в низинах вблизи полигона, где может скапливаться свалочный газ.

30 марта сообщалось, что оператора полигона «Ядрово» привлекут к ответственности, а на свалке возьмут пробы почвы и воды, чтобы рассчитать ущерб экологии.

В МЧС говорили, что содержание вредных веществ в воздухе в районе полигона соответствует норме, хотя до этого сообщалось выбросе свалочного газа. В целях предосторожности спасатели раздают жителям подмосковного Волоколамска средства индивидуальной защиты.