Оператора полигона «Ядрово» решено привлечь к ответственности

Оператора полигона «Ядрово» привлекут к ответственности, а на свалке возьмут пробы почвы и воды, чтобы рассчитать ущерб экологии, заявил и.о. главы Волоколамского района Подмосковья Андрей Вихарев.

«Мы на штабе договорились с общественниками, что сегодня в 14.00 в присутствии жителей мы берем необходимые пробы воды и почвы на полигоне «Ядрово», чтобы рассчитать ущерб, нанесенный экологии, и добиться решения суда по привлечению к ответственности оператора полигона, вплоть до уголовной, и полного его возмещения», – цитирует Вихарева РИА «Новости».

Также он отметил, что в ближайшие дни министерство экологии Московской области вынесет постановление сразу по нескольким статьям о привлечении к ответственности компании, эксплуатирующей полигон.

«По итогам ранее проведенных проверок инспекторами минэкологии были выявлены существенные нарушения в работе полигона, за которые он также будет наказан», – подчеркнул Вихарев.

Как заявил министр экологии и природопользования Сергей Донской, его ведомство держит на особом контроле ситуацию с мусорным полигоном «Ядрово».

По его словам, «власти Москвы и Подмосковья активно участвуют в решении этого вопроса», добавив, что вопрос со свалками будет разрешен, но для этого нужны время и ресурсы, передает «Интерфакс».

Донской подчеркнул, что не только государство, но и сами производители должны бороться с проблемой непереработанного мусора.

«На сегодняшний день необходимо задействовать расширенную ответственность производителей, которые обязаны перерабатывать отходы. Они должны или платить, или сами такие мощности устанавливать», – подчеркнул министр.

При этом Сергей Донской отметил, что закрыть все полигоны невозможно, потому что это приведет к сложной ситуации. Также он заметил, что в 2018 году планируется увеличить объем сбора ресурсов для строительства мусоросжигательных заводов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией вокруг полигона ТБО «Ядрово» в подмосковном Волоколамске и получают информацию от правительства и руководства Московской области.

До этого в МЧС сообщили, что спасатели раздают жителям подмосковного Волоколамска средства индивидуальной защиты из-за выбросов свалочного газа с полигона ТБО «Ядрово». При этом, в ведомстве отметили, что содержание вредных веществ в воздухе в районе полигона соответствует норме, хотя до этого сообщалось выбросе свалочного газа.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев, закрытие более 20 полигонов в Подмосковье помогло предотвратить региональную экологическую катастрофу.