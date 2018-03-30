В Кремле рассказали, из чего исходят в оценке ситуации с «Ядрово»

В Кремле следят за ситуацией вокруг полигона ТБО «Ядрово» в подмосковном Волоколамске и получают информацию от правительства и руководства Московской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, за ситуацией в Кремле следят. Вы знаете, что мы получаем информацию и обмениваемся, собственно, находимся в постоянном контакте и с руководством региона, и с правительством на этот счет. Мы и ранее об этом говорили», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что в Кремле не имеют компетенции для оценки ситуации.

«Но что касается характера этой ситуации, чрезвычайная или не чрезвычайная, то, конечно, вряд ли администрация президента является тем местом, которое компетентно давать такие оценки. Это могут делать только или власти региона, или соответствующие подразделения МЧС. И поэтому более предметно задавать вопросы им», – добавил Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, справляются ли местные власти с ситуацией, пресс-секретарь Владимира Путина ответил, что работа по решению проблемы ведется.

«Они (местные власти, – прим. ВЗГЛЯД) работают. Все понимают, что проблема сложная. Все понимают, что невозможно, скажем так, решить ее за одну ночь. Вот из этого мы исходим. Но работа ведется, безусловно. Собственно, этого нельзя отрицать», – подчеркнул Песков.

Также он сообщил, что пока не знает, планируются ли у главы государства совещания по теме свалок.

Отвечая на слова о том, что не только в Волоколамске, но и в других районах Подмосковья есть аналогичные проблемы, Песков сказал, что «это комплексная проблема, и она решается на основе комплексного подхода».

Ранее Ранее в МЧС сообщили, что спасатели раздают жителям подмосковного Волоколамска средства индивидуальной защиты из-за выбросов свалочного газа с полигона ТБО «Ядрово». Также в ведомстве отметили, что содержание вредных веществ в воздухе в районе полигона якобы соответствует норме, хотя до этого сообщалось о превышении концентрации сероводорода после выброса свалочного газа в 12 раз выше допустимой нормы.

После протестных выступлений местных жителей, жалующихся на неблагоприятную экологическую обстановку в Волоколамске губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Отмечалось, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на проект благоустройства полигона «Ядрово», где в настоящее время строят систему сбора биогаза. Также Воробьев отмечал, что закрытие боле 20 полигонов в Подмосковье помогло предотвратить региональную экологическую катастрофу.