Воробьев: Закрытие полигонов предотвратило экологическую катастрофу в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что закрытие свыше 20 полигонов в Подмосковье помогло предотвратить региональную экологическую катастрофу.

«Если сейчас сводит с ума один полигон, это «Ядрово», Волоколамск, то если бы не закрыли 24 полигона, была бы масштабная экологическая катастрофа. Был бы просто ад, потому что огромное количество мусора традиционно вывозится из Москвы и Московской области на эти полигоны», – заявил Воробьев в эфире телеканала «360».

По словам губернатора, за пять лет были закрыты самые опасные полигоны. Глава региона подчеркнул, что администрация делает все возможное для предотвращения катастрофы.

И.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев доложил Воробьеву, что после встречи с жителями Волоколамска была создана рабочая группа.

«Обойдя полигон, мы увидели фильтрат, который загрязняет и почву, и русло реки. Было принято решение сделать оперативно емкость, в течение трех дней мы ее подготовили. Сегодня утром она была доделана, жителями принята, в 15.00 мы запустили перелив фильтрата в эту емкость», – сообщил он.

По его словам, до конца недели должен быть заключен договор на передвижную очистку фильтрата, а буквально через три с половиной месяца придет оборудование, и фильтрат будет очищаться до уровня технической воды.

Зампред правительства Подмосковья Александр Чупраков сообщил, что на заседании рабочей группы принято решение о подготовке к поставке оборудования из Голландии. К 14 апреля будет сформировано тело полигона. «С учетом высотных отметок, которые дали голландцы, сейчас заводятся сюда отходы. Тело полигона должно формироваться из отходов, чтобы соблюдалась пористость и техника могла спокойно выполнять работы, не увязая в грунте. Сейчас сформировано 30% тела полигона. Оно должно быть в виде купола с уклоном в 3%. Когда его сформируют, мы передадим его голландцам, которые начнут совершать проколы», – рассказал Чупраков.

Он отметил, что в период с 5 по 10 мая придет высокотемпературный факел, вся система будет заведена к нему. До 15 июня факел установят, и он начнет сжигать свалочный газ.

Ежесуточно на полигоне дежурят представители МЧС и работники полигона. Они следят за тем, чтобы места наиболее интенсивного выхода свалочного газа можно было оперативно обнаруживать и тампонировать. Однако внутри полигона достаточно высокая температура, поэтому газ все равно будет выходить из-за перепадов давления. Сейчас, по словам Чупракова, нужно потерпеть. Ситуация исправится, когда введут в эксплуатацию систему дегазации полигона, что произойдет до 15 июня.

«Хозяева полигона и работники, которые присутствуют, должны понимать ответственность. Прошу вас не снижать темп. Мы обещали жителям предоставить необходимые путевки, пока идет подготовка к дегазации. По моим данным, порядка 790 человек уже изъявили желание поехать на отдых в оздоровительные учреждения. Вы продолжайте эту работу, мы полностью за наш счет предоставим такую форму отдыха на других территориях Московской области», – подчеркнул Воробьев.

Зампред заверил губернатора, что путевки жителям будут предоставляться и дальше.

«Запах - это неприятно, я сам был на полигоне, это удовольствия не доставляет. Эта программа будет нами продолжена и столько, сколько нужно путевок, мы предоставим. Также я распорядился по присутствию работы бригады из МОНИКИ, прошу тоже доносить эту информацию до жителей», – сказал губернатор.

Он добавил, что в прошлом существовала договоренность радикально снизить количество грузовиков с мусором на полигон. Сегодня, по его словам, мусор поступает только с прилегающих к Волоколамску территорий. В настоящее время поступают 80 грузовиков, которые необходимы, чтобы обеспечить купол полигона. Это необходимо, чтобы начать бурение и подготовку к следующему этапу дегазации.

В четверг власти рассказали о предстоящей дегазации полигона «Ядрово». Ранее сообщалось, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на проект благоустройства полигона «Ядрово», где в настоящее время строят систему сбора биогаза, а затем будет установлен факел для его сжигания.