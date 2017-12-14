Жителям Волоколамска начали раздавать средства химзащиты

Спасатели раздают жителям подмосковного Волоколамска средства индивидуальной защиты из-за выбросов свалочного газа с полигона ТБО «Ядрово», сообщили в ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что с 30 марта в городе решением главы администрации вводится режим повышенной готовности, в соответствии с которым начинается усиление группировки по дегидратации полигона «Ядрово», передает РИА «Новости».

«Средства индивидуальной защиты уже частично розданы и будут дополнительно еще закуплены. По количеству – столько, сколько потребуется», – сообщили в подмосковном ГУ МЧС.

Также представитель ведомства отметил, что каждые 20 минут в двух районах Волоколамска, а также около полигона проводится мониторинг воздуха. Подчеркивается, что из-за выбросов газа с полигона «Ядрово» эвакуация жителей Волоколамского района не планируется.

Вопрос об отправке нуждающихся в этом жителей района в санатории будет решаться индивидуально, после обращения жителей к врачам.

Ранее в пятницу, 30 марта, МЧС сообщали, что в Волоколамском районе Московской области в связи с ситуацией на мусорном полигоне «Ядрово» введен «режим повышенной готовности и выдачи населению средств индивидуальной защиты».

В четверг сообщалось, что для решения проблемы свалки под Волоколамском администрация президента обращалась за помощью к ученым. Также власти рассказали о предстоящей дегазации полигона «Ядрово», на котором накануне зафиксировали очередной выброс свалочного газа, после которого концентрация сероводорода в атмосфере превысила норму в 12 раз.

После массовых протестов местных жителей, жалующихся на неблагоприятную экологическую обстановку, губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на проект благоустройства полигона «Ядрово», где в настоящее время строят систему сбора биогаза, а затем будет установлен факел для его сжигания.