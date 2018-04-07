Власти Подмосковья отчитались о работах на полигоне «Ядрово»

После очистки фильтрата (влаги и атмосферных осадков) на мусорном полигоне «Ядрово» в этой воде смогут жить рыбы, сказал оператор полигона Максим Конопко, слова которого приводит пресс-служба подмосковного губернатора Андрея Воробьева.

Конопко сообщил, что сейчас оператор полигона ведет переговоры с несколькими компаниями, которые предлагают различные решения по очистке фильтрата. «Думаю, в течение следующей недели у нас есть шанс заключить такой договор», – сказал он. Слова Конопко приводятся в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Также он отметил, что продолжается откачка фильтрата во временный резервуар. Перекачано уже около 2 тыс. кубометров фильтрата, в настоящее время он локализован и находится под контролем.

Ранее на этой неделе директор полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья Алексей Волошин сообщил, что весь мусор, который в настоящее время завозится на объект, используется исключительно для формирования тела полигона.