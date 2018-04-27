Экс-директора «Гоголь -центра» Малобродского отказались отпускать под домашний арест

Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия о переводе экс-директора «Гоголь -центра» Алексея Малобродского под домашний арест.

«Суд не нашел обоснованности для удовлетворении ходатайства следствия», – передает РИА «Новости» решение судьи Евгении Николаевой.

Следствие ходатайствовало о переводе Малобродского под домашний арест, учитывая «возраст обвиняемого (ему 60 лет) и состояние его здоровья».

Прокуратура выступила против изменения меры пресечения, так как считает, что «обстоятельства не изменились».

Сейчас фигуранты знакомятся с материалами дела, которое потом будет передано в суд.

О намерении перевести Малобродского под домашний арест СК заявил в среду.

18 апреля суд продлил сроки меры пресечения всем фигурантам дела «Седьмой студии».

В марте жена Малобродского обратилась к главе СК Александру Бастрыкину, сообщив, что боится за жизнь своего мужа в СИЗО.

Напомним, в августе 2017 года бывшего директора «Гоголь- центра» и экс-продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского задержали по подозрению в хищении бюджетных средств.

До этого, в мае, в рамках дела о хищении более чем 200 млн рублей, выделенных из бюджета на развитие и популяризацию искусства, были задержаны экс-глава театральной «Седьмой студии» Юрий Итин и главный бухгалтер Нина Масляева.

Режиссер Кирилл Серебренников проходил по делу свидетелем, однако в августе был отправлен под домашний арест по обвинению в мошенничестве на 68 млн рублей. Он не признает вину, называя обвинения «невероятными, абсурдными и невозможными».

В январе 2018 года Следственный комитет завершил расследование в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела.