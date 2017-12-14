Жена Малобродского пожаловалась Бастрыкину на унижения мужа

Жена бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского боится за жизнь своего мужа в СИЗО. Об этом она сообщила в открытом письме главе СК Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

Жена Алексея Малобродского Татьяна Лукьянова заявила, что опасается за жизнь и здоровье мужа. Копия открытого письма главе СКР Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой опубликовано на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Лукьяновой, несколько дней назад ее мужа перевели в камеру с антисанитарными условиями, где на 12 человек всего восемь спальных мест. У продюсера поднялось давление и начались проблемы с сердцем, но врача к нему не вызвали. «Его здоровье в целом резко ухудшилось – он немолодой человек, ему 60 лет, у него есть хронические заболевания», – написала Лукьянова.

По ее словам, за девять месяцев она могла увидеть мужа всего шесть раз.

«Неужели следствие непременно означает издевательства и унижения? Неужели права человека – это просто-напросто пустой звук?» – спрашивает Татьяна Лукьянова.

Напомним, Алексей Малобродский является фигурантом уголовного дела «Седьмой студии».

Напомним, в августе Серебренников был отправлен под домашний арест по обвинению в мошенничестве на 68 млн рублей. Он не признает вину, называя обвинения «невероятными, абсурдными и невозможными».

Следственный комитет завершил расследование в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела.