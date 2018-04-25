Бывшему гендиректору «Гоголь-центра» смягчили меру пресечения

Бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, являющегося фигурантом уголовного дела «Седьмой студии», решили перевести под домашний арест, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Поводом для смягчения меры пресечения Малобродскому послужили состояние его здоровья и возраст, говорится из сообщения СК в «ТамТам».

Отмечается, что соответствующие материалы направлены для рассмотрения в Басманный районный суд Москвы.

Напомним, в августе 2017 года бывшего директора «Гоголь- центра» и экс-продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского задержали по подозрению в хищении бюджетных средств.

До этого, в мае, в рамках дела о хищении более чем 200 млн рублей, выделенных из бюджета на развитие и популяризацию искусства, были задержаны экс-глава театральной «Седьмой студии» Юрий Итин и главный бухгалтер Нина Масляева.

Режиссер Кирилл Серебренников проходил по делу свидетелем, однако в августе был отправлен под домашний арест по обвинению в мошенничестве на 68 млн рублей. Он не признает вину, называя обвинения «невероятными, абсурдными и невозможными».

В январе 2018 года Следственный комитет завершил расследование в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела.