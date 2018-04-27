ФСБ: Участники «спящей ячейки» ИГ в России координировались через Telegram

Задержанные ФСБ участники «спящей ячейки» ИГ* получали указания из Сирии через Telegram, сообщает спецслужба.

«При этом координация их (участников яцейки ИГ*, – прим. ВЗГЛЯД) деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram», – цитирует РИА «Новости» сообщение ФСБ.

Также отмечается что силовики выявили пособническую базу террористов и их связи из числа радикально настроенных жителей города Новый Уренгой.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность четырех членов «спящей ячейки» террористической группировки ИГ, планировавших устроить теракты в Москве. Накануне ФСБ сообщала, что с 21 по 24 апреля в Дагестане, Татарстане, Ставропольском крае, Омской и Ульяновской областях нейтрализовано 12 участников бандподполья и еще 14 предполагаемых членов террористических группировок.