Клименко придумал яркое сравнение для начавшейся в соцсетях паники

Советник президента России по интернету Герман Клименко заявил, что в ночь на 27 апреля в соцсетях была паника, и сравнил ее со своей соседкой, отстаивающей право на кормление бездомных собак.

«Ночью была паника. Утром проснемся в другой стране. Забанены «ВКонтакте», Сбербанк, ВТБ и почти весь Рунет. Утро. Солнце. Вроде все на местах. Кровавый РКН промахнулся?» – написал советник президента России по интернету Герман Клименко в Facebook.

Он привел аналогию со своей соседкой:

«Во дворе ругаюсь с бабушкой, которая подкармливает дворняжек. Делает это своеобразно: на газон выливает остатки обедов и ужинов. Не находим общего понимания. Я с ней разговариваю с точки зрения жильца, которого раздражает антисанитария. Бабушка истерично доказывает свое право на свободу подкармливания бездомных собак в любом месте города греха. Хорошая бабушка. Я плохой. Бабушка при этом не живет в нашем доме, а живет через два дома подальше», – отметил Клименко.

Напомним, в пресс-службе Роскомнадзора сообщили о блокировке 18 VPN и прокси-серверов, которые предоставляли возможность доступа к мессенджеру Telegram. Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям. Советник президента по интернету Герман Клименко принес извинения за действия Роскомнадзора, из-за которых произошел сбой в работе ряда компаний.