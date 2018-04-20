Роскомнадзор заблокировал 18 VPN и прокси-сервисов

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили о блокировке 18 VPN и прокси-сервисов, которые предоставляли возможность доступа к мессенджеру Telegram.

«На сегодняшний день ограничивается доступ к 18 VPN и прокси-сервисам», – сказали в пресс-службе ведомства «Интерфаксу».

В свою очередь глава международной группы «Агора», юрист мессенджера Павел Чиков заявил, что не доверяет публикациям, согласно которым причиной блокировки Telegram могли стать планы выпуска криптовалют.

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям. Советник президента по интернету Герман Клименко принес извинения за действия Роскомнадзора, из-за которых произошел сбой в работе ряда компаний.