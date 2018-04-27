Овечкин установил рекорд «Вашингтона»

Нападающий сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» установил рекорд своего клуба, первым в истории набрав 100 очков в плей-офф.

Свое сотое очко Овечкин набрал, забросил шайбу в ворота «Питтсбург Пингвинз», сообщается на официальном сайте «Кэпиталз». При этом команда россиянина уступила в матче со счетом 2-3.