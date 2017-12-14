Врио премьера Армении отказался от переговоров с лидером оппозиции

Исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян отказался от переговоров с лидером оппозиции Николом Пашиняном, поскольку считает их бесперспективными, заявил пресс-секретарь главы кабмина Арам Араратян.

«И.о премьера считает, что переговоры, в которых одна сторона диктует повестку, а вторая повестку представить не может, не могут считаться переговорить», – передает РИА «Новости» пост Араратяна в Facebook.

По утверждению врио премьера, требование о проведении переговоров перед камерами свидетельствует о том, что их целью не является достижение результата, отметил Араратян.

Протесты против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля.

Напомним, ранее в пятницу лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян заявил, что обсудил с президентом республики Арменом Саркисяном ситуацию в стране.