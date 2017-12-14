Сестра Ким Чен Ына предложила ускорить объединение двух Корей

Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон во время переговоров лидеров Южной Кореи и КНДР предложила ускорить объединение двух Корей, сообщил старший пресс-секретарь президента Республики Корея Юн Ен Чхан.

По словам пресс-секретаря президента Южной Кореи, эта ремарка Ким Е Чжон вызвала дружный одобрительный смех у всех присутствующих за столом переговоров, передает ТАСС.

Напомним, 10 февраля в южнокорейском президентском дворце состоялась встреча президента Южной Кореи с сестрой Ким Чен Ына. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о младшей сестре северокорейского лидера.