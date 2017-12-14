На орбиту отправят замену вышедшему из строя спутнику ГЛОНАСС

Гендиректор компании «Информационные спутниковые системы» (предприятие-изготовитель спутников ГЛОНАСС-М) Николай Тестоедов подтвердил отказ одного из спутников системы ГЛОНАСС и анонсировал запуск замены из числа спутников наземного запаса в середине июня.

Как заявил гендиректор компании, один из спутников действительно вышел из строя, аппарат заменят в середине июня запуском с космодрома Плесецк.

«17 апреля произошел отказ спутника ГЛОНАСС номер 734, который проработал девять лет вместо семи. Сейчас мы исследуем этот отказ, сразу же поставили на подготовку к запуску один из спутников наземного запаса – аппарат номер 756, чтобы заменить вышедший из строя спутник. Будет одиночный запуск ракетой «Союз» с космодрома Плесецк в середине июня», – передает ТАСС слова Тестоедова.

Он добавил: если специалисты восстановят спутник номер 734, то он будет переведен в орбитальный резерв, где в настоящее время находятся шесть аппаратов системы ГЛОНАСС.

Ранее сообщалось о выходе из строя спутника ГЛОНАСС-М номер 734.

В минувшую среду, 24 апреля, космический аппарат ГЛОНАСС-М номер 723 перестал передавать сигнал.

Напомним, 16 апреля сообщалось, что навигационная система ГЛОНАСС временно перестала предоставлять потребителям высокоточную корректирующую информацию через спутниковый канал связи.

Вместе с тем вице-премьер Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Владимиром Путиным во вторник сообщил, что российские власти с 2018 года прекращают госфинансирование оператора ГЛОНАСС, который перешел на самоокупаемость.