В системе коррекции сигнала ГЛОНАСС произошел сбой

Навигационная система ГЛОНАСС временно перестала предоставлять потребителям высокоточную корректирующую информацию через спутниковый канал связи, сообщает Российская система дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ).

«В связи с неполадками электропитания на пункте размещения комплекса закладки и контроля временно приостановлена доставка информации СДКМ по спутниковым каналам», – передает РИА «Новости» сообщение СДКМ.

В данный момент российская орбитальная группировка ГЛОНАСС состоит из 25 спутников, из которых 23 используются по назначению, один находится на испытании, еще один проходит техобслуживание.



Ранее в ИАЦ КВНО ЦНИИмаш сообщили, что проблема с электропитанием стала причиной временного сбоя, который произошел в ночь на 14 июля 2016 года в наземной системе слежения за спутниками ГЛОНАСС.