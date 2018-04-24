Россия отказалась от госфинансирования оператора ГЛОНАСС

Российские власти с 2018 года прекращают госфинансирование оператора ГЛОНАСС, который перешел на самоокупаемость, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«АО «ГЛОНАСС», которое является федеральным оператором этой системы, является организацией со 100-процентным государственным участием. Хочу также Вас проинформировать, что с этого года мы прекращаем государственное финансирование, потому что эта организация перешла на самоокупаемость», – сказал Рогозин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

По его словам, это «подчеркивает успех политики коммерциализации возможностей, которые создают российские орбитальные системы».

В этом году, добавил Рогозин, все морские порты в Крыму будут оснащены системой ГЛОНАСС. «В Крыму в этом году мы завершаем полное оснащение этой системой всех морских портов. Помните, Вы критиковали нас, говорили, что есть отставание по линии GPS. Сейчас его нет, и отставания уже не будет», – добавил Рогозин.

По его словам, первоочередные меры также были приняты по Северному морскому пути. «Навигационным оборудованием ГЛОНАСС оснащено 8791 судно, в том числе более 2 тысяч морских судов. Это стопроцентное оснащение всех кораблей и судов, которые работают в нашей акватории, 670 воздушных судов, правда, из них 113 иностранных», – добавил он.

Кроме того, все самолеты российских авиаперевозчиков в обязательном порядке также должны быть оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Мы в свое время, когда вводили систему «ЭРА-ГЛОНАСС», приняли закон, согласно которому все машины, которые после определенной даты ввозились в Российскую Федерацию, должны были быть оснащены этой системой, модулем, чипсетом. Сегодня более 600 иностранных бортов у нас летает в рамках наших авиационных компаний. Полагаю необходимым сделать то же самое – вводить в требования, чтобы если самолет закупается российской авиационной компанией, он в обязательном порядке должен быть оснащен этим модулем», – сказал Рогозин.

Вице-премьер также отметил, что рынок аппаратуры спутниковой навигации в России за два года вырос в шесть раз – до 15 млрд рублей. «Объем рынка РФ, рынка аппаратуры спутниковой навигации, в 2015 году составлял 2 миллиарда 400 миллионов рублей. В прошлом году – уже 15 миллиардов. То есть этот рынок растет довольно радикально», – сказал он.

Рассказывая о результатах применения космических технологий для обеспечения безопасности на дорогах, Рогозин отметил, что считает «технически возможным совмещать системы «ЭРА-ГЛОНАСС», «Безопасный город» и «Система-112». «Это будут единые колл-центры, единые возможности перехода «Безопасного города» к «Умному городу». То есть ГЛОНАСС будет внедрен в том числе в этих технологиях», – сказал он.

Путин поддержал идею зампреда правительства технически объединить системы «ЭРА-ГЛОНАСС», «Безопасный город» и «Система-112».

«Так и нужно сделать, имея в виду те положительные результаты, которые показывает внедрение ГЛОНАСС в тех сегментах, о которых вы сказали, – при дорожно-транспортных происшествиях. Насколько я вижу из представленных документов, смертность на дорогах сократилась на 32%», – ответил глава государства.