Москвича оштрафовали за запах шаурмы

Суд в Москве оштрафовал бизнесмена за слишком сильный запах шаурмы из его павильона.

Как пишет «Российская газета», специалисты Роспотребнадзора доказали, что из-за неисправной вентиляции запах попадал в квартиру одного из жильцов в Черемушках.

На нарушителя составили протокол по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта» и оштрафовали на 2 тыс. рублей. Кроме того, до 7 мая предпринимателя обязали наладить вентиляцию.

Отметим, что только за прошлый год жители столицы пожаловались на запахи от предприятий фастфуда 54 раза.