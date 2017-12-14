Пентагон пожаловался на системы радиоэлектронной борьбы «противников» в Сирии

Глава командования по специальным операциям вооруженных сил Соединенных Штатов Тони Томас на конференции по разведке в Тампе заявил, что «противники» глушат системы американских самолетов в Сирии.

Он не уточнил, каких «противников» имеет в виду, однако назвал ситуацию с радиоэлектронной борьбой в Сирии «самой агрессивной в мире», передает РИА «Новости».

«Противники испытывают нас каждый день, подавляют наши коммуникации, выводят из строя наши [самолеты огневой поддержки] АС-130», – заявил Томас в эфире телеканала Fox News.

Напомним, в конце марта Министерство обороны России перебросило в Сирию новейшие вертолеты РЭБ Ми-8 МТПР-1. Буквально через день при подлете к Сирии самолеты начали терять сигнал GPS.