Предсказан эффект Крымского моста на цены в регионе

Взгляд
25 апреля, среда  |  Последнее обновление — 18:19  |  vz.ru
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Украина по-бандитски отпугивает китайцев от уникального советского предприятия

Китайцы хотят забрать украинские технологии производства двигателей Фото: Марина Лысцева/РИА «Новости»
На крупнейшем украинском заводе по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» прошли обыски. Служба безопасности Украины считает, что контрольный пакет уникального предприятия желают захватить иностранцы – и это вовсе не Россия, как могло бы показаться. Может ли Киев помешать китайцам завладеть важнейшим активом, оставшимся Украине от СССР? Подробности...
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За что критикуют российский МИД

Чаще всего МИД критикуют за отсутствие долгосрочной стратегии и тактику «оборона вместо атаки»Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России уже который год входит в число наиболее популярных в народе ведомств со своими героями и историей успеха. В то же время сотрудников Смоленской площади часто критикуют, в том числе с академических и стратегических позиций. Попробуем разобраться, что в этой критике справедливо, а что нет. Подробности...
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Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно – таких он насчитал около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно? Подробности...
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Как России реагировать на появление военных США в каспийских портах

Эксперты опасаются, что транзит американскими военными грузов через Каспий обернется созданием там военных базФото: Anatoly Ustinenko/Russian Look/
Global Look Press
Ратификация Казахстаном соглашения с США об использовании американскими военными казахстанских портов в Каспийском море для транзита грузов в Афганистан вызвала обеспокоенность экспертов и СМИ. Высказывались опасения, что это приведет к появлению полноценных американских военных баз в Каспийском море. Насколько это реально и что теперь делать России? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Меркель открыла для себя «новую форму антисемитизма»

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
После затянувшегося периода мрачноватой политкорректной рутины канцлер Германии госпожа Меркель внезапно порадовала французскую политическую тусовку и баюкающую ее прессу сенсационным заявлением. Подробности...
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«Бессмертный полк» не нуждается в «сгонах»

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Десятиклассник одной из школ города инициировал заявление, которое подписали еще шесть его одноклассников. Ученики заявили, что отказываются участвовать в каких-либо мероприятиях 9 мая, поскольку этот день считается выходным. Подробности...
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Почему «глобальная сила добра» всегда сеет хаос

Сергей Худиев, публицист, богослов
«Кровавый диктатор убивает свой народ» – мощная кампания в прессе – Запад приходит на помощь – страна погружается в кровавый хаос – выясняется, что предлог для войны был сфальсифицирован. В чем причины чрезвычайной устойчивости этой схемы? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      На «Аллее правителей» установили бюст Бориса Ельцина

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          Предсказан эффект Крымского моста на цены в регионе

          25 апреля 2018, 16:29

          Текст: Антон Касс

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          После открытия моста через Керченский пролив цены на нефтепродукты в Крыму должны выровняться с московскими, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

          «Цены в Крыму на нефтепродукты завышены. Мы видим, по общим представлениям экономики – что они не должны быть такими высокими. Я уже говорил, что цены, особенно после того как откроется мост должны выровняться с московскими. Не должно быть как сейчас - когда мы едем по бензоколонкам и цена на два-три рубля выше, чем в Москве», – цитирует Артемьева РИА «Новости».

          Также глава ФАС заявил, что антимонопольное ведомство подозревает сговор на крымском рынке нефтепродуктов.

          «Мы подозреваем сговор. А сговор – это 178 статья УК, можно получить семь лет. Никому не советую этого... Сейчас все, кто виноват был – оштрафованы, они должны будут снизить цены. Некоторое снижение – на 50 копеек – произошло. Но этого мало», – добавил Артемьев.

          По его словам, все выигранные суды означают, что более чем 100-миллионный штраф на них наложен и будет взыскан в ближайшее время.

          «Если кому-то этого покажется мало, значит, будет взыскан еще один штраф – пока не придут те люди, которые будут с уважением относиться и к населению, и к законодательству», – добавил глава ФАС.

          Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, еще порядка 30 нефтетрейдеров находятся в стадии судебных разбирательств в части ценообразования.

          Как отмечала газета ВЗГЛЯД, крымский мост откроется для легковых автомашин почти на восемь месяцев раньше запланированного срока. Строители и инженеры постарались успеть к открытию нового туристического сезона, что может подтолкнуть туристов к посещению Крыма.


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