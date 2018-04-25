Предсказан эффект Крымского моста на цены в регионе

После открытия моста через Керченский пролив цены на нефтепродукты в Крыму должны выровняться с московскими, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«Цены в Крыму на нефтепродукты завышены. Мы видим, по общим представлениям экономики – что они не должны быть такими высокими. Я уже говорил, что цены, особенно после того как откроется мост должны выровняться с московскими. Не должно быть как сейчас - когда мы едем по бензоколонкам и цена на два-три рубля выше, чем в Москве», – цитирует Артемьева РИА «Новости».

Также глава ФАС заявил, что антимонопольное ведомство подозревает сговор на крымском рынке нефтепродуктов.

«Мы подозреваем сговор. А сговор – это 178 статья УК, можно получить семь лет. Никому не советую этого... Сейчас все, кто виноват был – оштрафованы, они должны будут снизить цены. Некоторое снижение – на 50 копеек – произошло. Но этого мало», – добавил Артемьев.

По его словам, все выигранные суды означают, что более чем 100-миллионный штраф на них наложен и будет взыскан в ближайшее время.

«Если кому-то этого покажется мало, значит, будет взыскан еще один штраф – пока не придут те люди, которые будут с уважением относиться и к населению, и к законодательству», – добавил глава ФАС.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, еще порядка 30 нефтетрейдеров находятся в стадии судебных разбирательств в части ценообразования.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, крымский мост откроется для легковых автомашин почти на восемь месяцев раньше запланированного срока. Строители и инженеры постарались успеть к открытию нового туристического сезона, что может подтолкнуть туристов к посещению Крыма.