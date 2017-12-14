Одного из разработчиков «Новичка» сбила машина

Один из разработчиков отравляющих веществ, в том числе нервно-паралитического газа «Новичок», Владимир Углев, нередко комментировавший отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, попал под машину в Анапе, сообщил информированный источник.

Инцидент произошел во вторник, 24 апреля, под Анапой. Углев переходил дорогу на пешеходном переходе рядом с домом, где проживает, пишет The Bell.

«Вчера в одном из поселков Анапы пожилой житель на автомобиле не успел затормозить перед переходившим дорогу Углевым и сбил его», – сказал источник «Интерфакса».

По словам ученого, он заметил, что машина не сбавляет ход, и побежал. Углев был уже почти на тротуаре, когда автомобиль все же «догнал» его. Чтобы не оказаться под колесами, Углев прыгнул на капот. В итоге головой разбил лобовое стекло машины.

Ученый был госпитализирован с травмами ноги и головы, врачи оценивают причиненный ему вред как легкий.

Происшествие официально зарегистрировано и оформлено. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности водителя транспортного средства.

Сам Углев считает, что наезд не был спланированным.

Бывший научный сотрудник Вольского филиала ГОСНИИОХТ и один из разработчиков новых отравляющих веществ Владимир Углев в последнее время часто общался с журналистами в связи с инцидентом в Солсбери, который вызвал широкий общественный резонанс в мире. В частности, Углев говорил, что доказать виновность России в этом преступлении вряд ли возможно, и отмечал, что британские специалисты могли спутать газ «Новичок» с нервно-паралитическим газом такого же типа.