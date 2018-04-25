Чижов возмутился отсутствием Дамаска на конференции помощи Сирии

Евросоюз совершил ошибку, не пригласив Дамаск на конференцию доноров помощи Сирии под эгидой ЕС и ООН, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Чижов, прибыв на международную донорскую конференцию по Сирии в Брюссель, заявил, что решение не приглашать Дамаск на мероприятие является неправильным, так как «если говорим о необходимости оказать помощь Сирии и ее народу в восстановлении страны, надо видеть тех, кто представляет этот народ», передает ТАСС.

В свою очередь дипломатический источник в Брюсселе предположил, что конференция по Сирии, проводимая под эгидой ООН в административной столице ЕС, вновь не сможет собрать больше половины от заявленных ее участниками взносов, передает РИА «Новости».

Так, организаторы «Брюссель-2» рассчитывают собрать около 8 млрд долларов США, однако «даже если эта сумма будет заявлена, это не значит, что она поступит на счета ООН», сказал источник.

Например, участники первой брюссельской конференции по Сирии 2017 года собирались предоставить 7,5 млрд долларов, «а реально поступила лишь половина».

Собираемые средства должны пойти на оказание гуманитарной помощи 6,1 млн человек на территории Сирии и более 5 млн сирийских беженцев, находящихся в соседних странах.

Владимир Чижов также прокомментировал ситуацию со сбором средств, заявив, что значительная часть от собранной на гуманитарную помощь суммы уходит соседним странам, которые приняли беженцев, в частности Иордании и Ливану.

На конференцию по Сирии, проходящей в Брюсселе 24-2 апреля, приглашены 85 государств и международных организаций.

Ранее сообщалось, что США начали законодательно оформлять запрет восстановления Сирии.