Стало известно о попытке превратить Эмму Уотсон в секс-рабыню

Американская звезда сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк, обвиняемая в причастности к секте Nxivm и продаже женщин в сексуальное рабство, пыталась завербовать звезду «Гарри Поттера» Эмму Уотсон, сообщают СМИ.

Мэк неоднократно обращалась к Уотсон в Twitter в 2016 году, приглашая ее присоединиться к «женскому движению». Впервые Мэк попыталась установить контакт с Уотсон в январе 2016 года, потом – в феврале и марте, передает Business Insider.

Сообщается, что Мэк использовала аналогичный подход в сообщениях к певице Келли Кларксон.

В субботу Мэк была арестована по обвинению в вербовке женщин в секту, где их заставляли заниматься сексом с главой Nxivm Китом Раньером и клеймили его инициалами.

Другая звезда сериала «Тайны Смолвиля», актриса Кристин Кройк, обвиняется в пособничестве при вербовке женщин в секту. В секте было 50 секс-рабынь.