Звезду сериала «Тайны Смолвиля» заподозрили в работорговле

Американская актриса Эллисон Мэк, известная по роли Хлои Салливан в сериале «Тайны Смолвиля», арестована по обвинению в причастности к секте Nxivm и продаже девушек в сексуальное рабство.

Актрису обвиняют в том, что она вербовала женщин в секту, где их заставляли заниматься сексом с главой Nxivm Китом Раньером и клеймили его инициалами, сообщает Reuters со ссылкой на федеральных прокуроров.

Всего в секте было 50 женщин, за привлечение которых Мэк получала вознаграждение от Раньера.

Отмечается, что сам Раньер, возглавлявший Nxivm последние 20 лет, был арестован в марте 2018 года.

В прокуратуре США заявили, что при вступлении в Nxivm люди должны были предоставить информацию о своей семье и друзьях, интимные фотографии и права на свою собственность.

Другая звезда сериала «Тайны Смолвиля», актриса Кристин Кройк, обвиняется в пособничестве при вербовке женщин в секту, пишет Fox News.

Сама актриса отвергла обвинения, однако сообщила, что пришла в Nxivm, когда ей было 23 года, чтобы побороть свою застенчивость, однако покинула секту пять лет назад.