Подростки до смерти забили бездомную

Четверо подростков арестованы во Владимирской области по обвинению избиении бездомной женщины до смерти.

Молодые люди от 15 до 18 лет заключены под стражу, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СУ СК по Владимирской области Ирину Минину.

Следствие считает, что 6 апреля пьяные подростки в городе Кольчугино «умышленно причинили тяжкий вред здоровью 42-летней женщины (без определенного места жительства), повлекший по неосторожности ее смерть», а затем скрылись с места преступления.

По словам Мининой, преступление было раскрыто за сутки, молодым людям предъявлено обвинение, проведены все экспертизы, расследование уголовного дела завершается.

В марте 2017 года на Камчатке несколько подростков в возрасте 14-18 лет избили до смерти бездомного мужчину.

В октябре 2015 года в Красноярском крае пьяные подростки сначала избили, а потом сбросили с моста бездомного, который потом скончался.