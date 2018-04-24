Землетрясение произошло в Турции, много пострадавших

Число пострадавших при землетрясении в провинции Адыяман на юго-востоке Турции возросло до 39 человек, заявил глава минздрава страны Ахмет Демирджан.

Демирджан сообщил, что пострадали 39 человек, 35 человек «продолжают лечение». При этом «тяжелораненых нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

Во вторник в Турции в районе Самсат провинции Адыяман произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла. Очаг находился на глубине 7 километров.

Ранее в результате мощного землетрясения в Иране пострадали более 20 человек.