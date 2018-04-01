В результате мощного землетрясения в Иране пострадали более 20 человек

Как минимум 23 человека госпитализированы в результате землетрясения магнитудой 5,3 балла в районе города Сарполь-э-Захаб в западной провинции Керманшах в Иране, сообщает Тасним.

«В результате произошедшего сегодня землетрясения пострадали 23 человека, они были госпитализированы», – приводит ТАСС слова представителя службы здравоохранения провинции Мазиара Тахмасеби.

Землетрясение произошло в районе границы Ирака и Ирана. Эпицентр находился в 89 км к северо-западу от иранского города Илам, в 25 км к югу от Сарполь-э-Захаба, а также в 163 км к северо-востоку от Багдада.

В этой же провинции в ноябре прошлого года были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,3. Тогда в семи провинциях в Иране погибли не менее 530 человек. Еще 7,5 тыс. человек пострадали.