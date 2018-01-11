Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на ирано-иракской границе

В 136 км к востоку от Багдада и в 60 км к западу от иранского города Илам произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет, передает РИА «Новости».

Напомним, в ноябре 2017 года на ирано-иракской границе произошло сильное землетрясение, в результате которого погибли порядка 350 человек, еще около 4 тыс. пострадали, а 70 тыс. лишились крова.