Шойгу назвал удар США по Сирии «наказанием без расследования»

Атака США и их союзников на Сирию является нарушением всех международных правил и осуществлена в «стиле Запада» – наказание без расследования, заявил министр обороны Сергей Шойгу при встрече с зампредседателя Центрального военного совета Китая генерал-полковником Сюй Циляном.

«Признателен вам за ту поддержку, которую вы оказали нам на Совете безопасности (СБ) ООН по ракетному удару по Сирии. Это, безусловно, нарушение всех возможных и невозможных правил – и международных, и гуманитарных», – сказал Шойгу, передает РИА «Новости».

По его оценке, удар осуществлен «строго в стиле Запада – наказание не разобравшись, наказание без расследования».

«Хотел бы поблагодарить дружественный Китай за поддержку по сирийскому вопросу, за осуждение безответственного поведения некоторых западных стран, которые под надуманным предлогом нанесли военный удар по суверенному государству», – сказал Шойгу.

Ранее во вторник участники Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) дали принципиальную оценку атаке США и союзников по Сирии.