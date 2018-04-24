Совет министров иностранных дел ШОС дал оценку ударам США по Сирии

Участники Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) дали принципиальную оценку атаке США и союзников по Сирии, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам заседания в Пекине.

Он отметил попытки США и их союзников подорвать процесс формирования полицентричного, демократического миропорядка, передает РИА «Новости».

«Последний пример – это агрессивная акция против САР. И в принятом по итогам сегодняшнего министерского заседания коммюнике этой акции дана принципиальная оценка», – сказал Лавров.

Также Лавров заявил, что курс на развал Сирии взял целый ряд стран.

Со своей стороны министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что предстоящий саммит глав государств – членов ШОС откроет новую страницу в развитии организации. Он также отметил, что в ходе предстоящего саммита лидеры стран выработают план развития организации и будут развивать «шанхайский дух», передает ТАСС.

Как отметил глава китайского МИД, на встрече в Циндао главы государств «примут программу по реализации положений договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на будущие пять лет, а также ряд документов в сфере экономики, политики, культуры и безопасности». Как подчеркнул дипломат, оставшееся до саммита время будет посвящено «согласованию этих важных документов».

По словам Ван И, прошедшая встреча глав внешнеполитических ведомств «заложила хорошую основу для встречи лидеров стран в Циндао».

Саммит глав государств – членов ШОС состоится в китайском городе Циндао 9-10 июня.