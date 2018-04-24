Росгвардия обзаведется системой борьбы со «стойкой реакцией избегания»

Росгвардия объявила тендер на поставку «системы комплексного нелетального воздействия» для борьбы с нарушителями правопорядка за 65,2 млн рублей, говорится в заявке на портале госзакупок.

Подробного описания системы не приводится, сообщается лишь, что система «предназначена для создания стойкой реакции избегания, препятствующей их нахождению в области воздействия», передает РИА «Новости».

По данным заявки, комплект стоит 32,6 млн рублей. За счет федерального бюджета в рамках гособоронзаказа планируется закупить два таких комплекса.

В требованиях поставки указано, что товар необходимо поставить до конца октября на склад войсковой части в подмосковной Балашихе.

Напомним, в январе 2017 года замначальника центра - главный инженер Александр Коршков сообщил, что Росгвардия получит на вооружение многофункциональную дубинку-электрошокер ZEUS, она уже прошла испытания и войсковую апробацию в Центре инженерно-технического обеспечения ведомства.