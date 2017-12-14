Британские военные начали очистку связанной с отравлением Скрипалей территории

В Солсбери военные Великобритании начали операцию по очистке территории, связанной с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщают СМИ.

К торговому центру The Maltings, у которого обнаружили пострадавших, пригнали три военных грузовика, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Очистить планируется еще восемь участков, включая итальянский ресторан Zizi и паб The Bishop's Mill.

Операция может занять несколько месяцев и будет проводиться под контролем британского министерства охраны окружающей среды.

Сперва планируется собрать образцы почвы, дерна и брусчатки для исследования, потом будет проведена очистка и последует повторное тестирование на присутствие следов нервно-паралитического вещества.

Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Лондон планомерно уничтожает улики и вещественные доказательства по делу Скрипаля.