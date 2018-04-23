МИД отреагировал на отставку Саргсяна

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала отставку премьер-министра Армении Сержа Саргсяна.

«Народ, который имеет силу даже в самые сложные моменты своей истории не разъединяться и сохранять уважение друг к другу, несмотря на категорические разногласия, – великий народ. Армения, Россия всегда с тобой!», – написала она в своем Facebook, снабдив пост несколькими флажками двух стран.

Напомним, в понедельник на фоне многотысячных протестов Серж Саргсян подал в отставку. Врио премьера назначен Карен Карапетян.

Протесты против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. В воскресенье сорвались переговоры премьера с лидером оппозиции Николом Пашиняном. В понедельник к акции протеста присоединились военные.