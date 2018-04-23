Германия запланировала закупку вооружений на миллиарды евро

Министерство обороны Германии планирует до конца 2018 года разместить военные заказы на многомиллиардную сумму, ведомство подготовило 18 договоров, сумма каждого из которых превышает 25 млн евро, пишут Handelsblatt и Bild.

Минобороны планирует взять в лизинг на девять лет израильские беспилотники Heron TP. Стоимость только этого контракта превышает 1 млрд евро, сообщает Deutsche Welle.

Кроме того, Германия планирует заказать вертолеты для поисково-спасательных операций, транспортные самолеты, системы ПРО и прочую военную технику. Помимо этого, планируется модернизировать БМП Puma и заключить договор о техобслуживании вертолета NH90.

Бундесвер нередко критиковали в последние годы за проблемы с оружием и военной техникой. Так, в конце февраля опубликовали доклад о состоянии вооруженных сил Германии в 2017 году, в котором сказано о «крайне неудовлетворительном материальном оснащении бундесвера».

В конце 2017 года вышли из строя все шесть немецких подводных лодок. Тогда же немецкая компания BAAINBw вернула новый фрегат класса F125 на верфь после обнаружения недостатков в ходе испытаний. В распоряжении флота вместо 15 фрегатов имеются только девять.