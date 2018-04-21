Бузову раскритиковали за надпись на футболке

Певица и телезвезда Ольга Бузова опубликовала фото в футболке с надписью, из-за которой на нее ополчились интернет-пользователи.

«Вы знаете, как лучше? Сделайте пи***ей (нецензурный синоним слова «лучше» – прим. ВЗГЛЯД)!» – написано на футболке Бузовой, в которой она сфотографировалась для Instagram.

Пользователи Сети ополчились на певицу из-за мата на футболке. «Большая часть аудитории Бузовой – это дети-подростки! Жаль именно их, потому что ходят на ее концерты и пытаются подражать», – пишет kovaleva.nastya91.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 20 Апр 2018 в 6:32 PDT

«А что она заработала кроме своих денег?! У нее нет ни семьи, ни друзей настоящих, ничего у нее нет человеческого! (...) Появится какая-нибудь фраза, что-то типа «она не боится», «пи***ей», и все, как ненормальная будет везде эти фразы втыкать, абсолютно везде, хоть на лбу уже пускай пишет, мозгов не было и нет, она НИКТО, просто глупая девочка с денежками. Как можно что-то говорить о чувствах, когда у самой нет семейного счастья, кроме собак?» – написал som_1k.

«Мат на футболке! Мда. Оля, все больше разочаровывают твои выходки», – соглашается nastyushalarionova.

«Встречают по одежде, провожают по уму. У Бузовой его не оказалось, увы», – пишет lena_yakimova86.

«Оля, тебе уже не 16, негоже в таких майках красоваться. Даже как-то смешно на тебя смотреть», – пишет kulikova3609.

В то же время некоторые интернет-пользователи считают, что так Бузова проявляет искренность и индивидуальность. «Хорошая у нее надпись на футболке! Полностью согласна! (...) Молодец! Все верно», – пишет liubovsazonova.

Ранее на этой неделе Бузова записала песню с Василием Вакуленко (рэпер Баста), в которой ответила на критику недоброжелателей и заявила, что она «вторая после Путина».