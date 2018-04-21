Москва раскритиковала работу экспертов ОЗХО в Сирии

Работающие в Сирии эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пытаются ограничить связанные с якобы имевшей место «химатакой» места посещения и круг опрашиваемых лиц, это вызывает озабоченность, заявил МИД России.

В сообщении на сайте МИД России говорится, что специалисты ОЗХО утром 21 апреля выехали в сирийский город Дума, где 7 апреля якобы применялись токсичные химикаты. «Это произошло лишь спустя 11 дней после поступления в Техсекретариат ОЗХО официального запроса Дамаска на направление инспекторов. Такие задержки в столь резонансном деле, чем бы они ни мотивировались, считаем недопустимыми», – подчеркивает МИД, напоминая, что безопасность экспертов Организации гарантировали и Россия, и Сирия.

Москва выразила надежду на то, что расследование будет «максимально беспристрастным», а «объективный доклад» будет представлен в скорейшем времени.

«Вместе с тем не могут не вызывать самую серьезную обеспокоенность попытки специалистов ОЗХО ограничить связанные с предполагаемым химинцидентом места посещения и круг опрашиваемых лиц», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. МИД отмечает, что за этим фактом кроется «нежелание пролить свет на очередную постановочную провокацию с применением токсичных химикатов, уже послужившую поводом для нанесения ракетного удара» по сирийскому государству со стороны «западной тройки».

Террористы мешали доступу экспертов Организации по запрещению химического оружия в сирийскую Думу. При этом Париж заявил, что это Россия и Сирия якобы отказывают сотрудникам ОЗХО в доступе к месту якобы имевшей место «химатаки». Москва, между тем, вела переговоры с боевиками с целью обеспечения специалистам ОЗХО доступа в Думу.