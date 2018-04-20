Аршавин назвал лучшего футбольного тренера

Тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер является умным, тактичным, спокойным и рассудительным специалистом, считает футболист Андрей Аршавин.

Бывший игрок «Арсенала» Аршавин «нормально» воспринял заявление Венгера об уходе из команды, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского клуба «Кайрат», где сейчас выступает футболист.

«Он мне запомнился умным, тактичным, спокойным и рассудительным: первое из воспоминаний, которое приходит на ум, - когда я готовился выйти на замену, стоял в шапке, а он с меня ее сдернул. Вообще Венгер такой один, другого такого нет и с таким специалистом мне поработать уже не удастся», – сказал Аршавин.

Ранее в пятницу Венгер заявил о том, что оставит пост тренера «Арсенала» после завершения сезона 2017/18.

Аршавин выступал в составе «Арсенала» с февраля 2009 года по июль 2013 года. В команде Венгера он сыграл 144 матча, забил 31 мяч и завоевал бронзовые медали чемпионата Англии.