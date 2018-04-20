Жириновский призвал брать пример с Турции, забравшей весь золотой запас из США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал следовать примеру Турции, которая в прошлом году вывела весь свой золотой запас из Соединенных Штатов.

«Турция вывела свои золотые запасы из США, и это можно только приветствовать. Мы тоже должны возвращать все наши авуары домой», – написал он на своей странице в Facebook.

Жириновский напомнил, что Россия владеет облигациями госдолга США более чем на 90 млрд долларов, а в целом российские иностранные «владения» оцениваются в 400 млрд долларов.

«И наши чиновники объясняют это тем, что якобы за границей эти деньги приносят больше дивидендов, а также застрахованы от нашей внутренней коррупции. Это, конечно, ужасно порочная логика», – уверен лидер российских либерал-демократов.

Жириновский подчеркнул, что США – «оппонент» России. По его словам, Россия и США «в шаге от вооруженных столкновений в Сирии, а, кроме того, их госдолг самый огромный в мире».

«Да, проценты там чуть выше, но мы же рискуем вообще остаться без этих денег, если ситуация будет развиваться по негативному сценарию!» – подчеркнул глава ЛДПР.

Он призвал вернуть все деньги в страну и запускать их в развитие инфраструктуры, строительство, здравоохранение и образование, подчеркнув, что это принесет куда больше пользы, чем проценты в американских банках.

«А если в Центробанке или Минфине боятся, что часть денег может быть украдена, то нужно создать специальный банк, который будет выдавать деньги только в виде связанных кредитов или облигаций, которыми можно будет оплатить только конкретные счета за конкретную работу. Их вообще невозможно будет украсть», – заключил политик.

Ранее в пятницу стало известно, что Центральный банк Турции за прошлый год вывел весь золотой запас республики из Федерального резерва США, где он находился на хранении.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Россия хранит две трети золотых резервов (монетарное золото в слитках стандартной пробы и стандартного веса с соответствующей маркировкой) в Центральном хранилище Банка России в Москве. Кроме того, государство хранит золото в немонетарной форме – в виде, например, золотого песка или проволоки, а также изделий из золота. В таком виде драгоценный металл, согласно данным из открытых источников, хранится в Гохране, а часть экспонируется в Оружейной палате. Согласно февральским данным, золотой резерв России вырос до 1 тыс. 857 тонн. По данному показателю Россия вышла на пятое место в мире, обогнав Китай.

В феврале Россия снизила инвестиции в ценные бумаги США с 96,9 млрд долларов до 93,8 млрд.