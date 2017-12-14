Турция забрала все свое золото из ФРС США

Центральный банк Турции за прошлый год вывел весь золотой запас республики из Федерального резерва США, где он находился на хранении, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на отчет турецкого ЦБ.

По информации издания, Анкара приняла решение о сокращении золотых слитков, хранившихся в США, на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном по ряду региональных и двусторонних тем, передает ТАСС.

Турция хранила в США 28,7 тонны этого драгоценного металла. В отчетах Центрального банка Турции за 2016 год сказано, что в Федрезерве США хранится 28 тыс. 689 килограммов золота, а по состоянию на конец 2017 года стоят прочерки.

Общий объем золотого резерва страны, как следует из отчета ЦБ, оценивается в 564,6 тонны, или более 20 млрд в долларовом эквиваленте.

Hurriyet сообщает, что часть золота вернулась в Турцию, а часть была отправлена на хранение в Европе, в частности в британский ЦБ и Банк международных расчетов в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что Турция активно наращивает золотой запас. В феврале Россия поднялась на пятое место по объему золотого запаса, обогнав Китай.

Китайские СМИ ранее писали, что золотые запасы России и Китая могут оказаться больше американских, и тогда доллар окажется в «неудобном положении», а Вашингтон будет потеснен в глобальной экономике.