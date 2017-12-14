Россия снизила инвестиции в ценные бумаги США на 3,1 млрд долларов

В феврале Россия снизила инвестиции в ценные бумаги США с 96,9 млрд долларов до 93,8 млрд, следует из данных минфина США.

Среди держателей гособлигаций США Россия находится на 16-м месте. Первое занимает Китай (1,176 трлн долларов), второе – Япония (1,059 трлн долларов). В феврале Китай увеличил инвестиции в ценные бумаги США на 6,5 млрд долларов, Япония – снизила на 6 млрд долларов.

Всего государства по всему миру аккумулировали американских казначейских бумаг на 6,91 трлн долларов (на 31 млрд больше, чем в январе 2018 года), передает «Прайм».