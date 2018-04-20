Глава минэнерго Саудовской Аравии ответил на претензии Трампа к ценам на нефть

Мировые цены на нефть определяет рынок, а не ОПЕК, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа.

«Рынок должен определять цены», – сказал он, комментируя публикацию Трампа в Twitter, передает ТАСС.

Трамп в пятницу заявил, что цены на нефть искусственно завышены, учитывая «рекордное количество нефти повсюду».

На фоне заявления американского президента цены на нефть Brent прекратили рост и перешли к снижению и на 14.58 мск сорт подешевел на 0,8% – до 73,17 доллара баррель.