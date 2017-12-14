Трамп обвинил ОПЕК в завышении цен на нефть

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что ОПЕК искусственно завышает цены на нефть.

«ОПЕК снова за свое. С рекордным количеством нефти повсюду, включая полные (нефтью) суда в море, цены на нефть являются искусственно очень завышенными. Ничего хорошего, и это не может быть приемлемо!» – написал Трамп в Twitter.

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу коррекционно снижаются после обновления рекордов с 2014 года, участники рынка ожидают встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Глава Минэнерго России Александр Новак выразил мнение, что излишки запасов нефти исчезнут с рынка в ближайшие месяцы.