Нефть подешевела в преддверии встречи комитета ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром коррекционно снижаются после обновления рекордов с 2014 года, участники рынка ожидают встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,26% – до 73,59 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,31%, составив 68,08 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Поддерживали цены на нефть данные о снижении запасов нефти в США. За неделю по 13 апреля, как сообщило в среду минэнерго страны, запасы сырья сократились на 1,1 млн баррелей, или на 0,2%, до 427,6 млн баррелей. Эксперты прогнозировали снижение лишь на 0,5 млн баррелей.

Теперь рынок ожидает от заседания комитета ОПЕК+ подсказок по поводу дальнейшей судьбы соглашения о сокращении добычи. По словам министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, комитет не будет обсуждать цены на нефть на встрече в пятницу.