Total отказалась уходить из Венесуэлы

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20 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 05:06  |  vz.ru
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Пугать американцев запретом полетов над Россией совершенно бессмысленно

Американские авиакомпании зря испугались возможного запрета полетов над РоссиейФото: Luke MacGregor/Reuters
Информация о том, что Россия якобы по политическим мотивам запретит американским авиакомпаниям совершать полеты над своей территорией, оказалась притянута за уши. Однако это не отменяет справедливого вопроса: что произойдет, если такая угроза все-таки будет приведена в исполнение? Подробности...
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«Умные» ракеты Трампа стали полезным подарком для России

«Новые» и «умные» ракеты Трампа полетели из Сирии в РоссиюФото: Jonathan Sunderman/U.S. Navy photo
Раньше источниками образцов вооружений США для России были Грузия и Украина, теперь уникальный трофей пришел из Сирии. После американского удара по САР местные военные нашли и передали российским коллегам две неразорвавшиеся американские крылатые ракеты. Что заполучила в свое распоряжение Москва и как это можно использовать? Подробности...
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Тяжелые 90-е до сих пор сказываются на современных российских детях

Башкирская школа, где произошло нападение на коррекционный классФото: Вадим Брайдов/ТАСС
Очередное нападение, произошедшее в одной из российских школ, вновь заставило задуматься о том, что представляют собой современные дети. Почему подобные истории регулярно повторяются и что можно сделать для того, чтобы их стало как можно меньше? Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала клинический психолог Леона Овчинникова. Подробности...
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«Дефектный» советский авианосец сыграл для Китая важнейшую роль

Китайцы не зря долго приводили «Варяг» в божеский видФото: Zeng Tao/Zuma/Global Look Press
Слухи о том, что китайцы признали дефектным свой первый авианосец «Ляонин» (бывший советский «Варяг»), оказались сильно преувеличенными. При всех недостатках, присущих данному кораблю (как и его аналогу – российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов»), он имеет важнейшее значение для ВМС КНР. Какое именно? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Очень хорошо, что Маргарите Симоньян стыдно

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты "Взгляд"
Высказывание Маргариты Симоньян задело за живое многих. Некоторые принялись обличать ее, но большинство задумалось – Симоньян затронула вопрос о социальной справедливости. Не просто об отношениях богатых и бедных, а о базовых вещах. Подробности...
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Проклятые русские и Израилю все испортили

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
О роли Тель-Авива в гражданской войне в Сирии до сих пор говорится либо в крайне и глубоко конспирологическом контексте, либо очень размытыми и туманными фразами. Попробуем в этот информационный шум добавить реальных названий и реальных историй. Подробности...
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Почему Украину не хотят подпускать к членству в НАТО

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Состояние украинской армии не является условием для выдачи Плана действий в отношении членства, заявил глава комитета НАТО Петр Павел. Заметьте – речь не о вступлении, а лишь о программе консультирования кандидатов. В чем дело? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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          Total отказалась уходить из Венесуэлы

          20 апреля 2018, 03:53

          Текст: Антон Никитин

          Версия для печати

          Глава французской Total Патрик Пуянне заявил, что нефтегазовая компания не уйдет из Венесуэлы, несмотря на сохраняющуюся в южноамериканской республике социальную и экономическую нестабильность.

          Он признал, что из-за бытовых проблем (отсутствия света и воды) сотрудникам пришлось отправить из Венесуэлы членов своих семей, передает РИА «Новости».

          «Важно остаться в стране даже в трудные времена, потому что люди это вспомнят», – цитирует главу Total канал Globovision.

          Напомним, в начале апреля Венесуэла обвинила Вашингтон в «гибридной агрессии» с целью свержения в республике законного правительства.

          Напомним также, в декабре прошлого года власти Венесуэлы выдали Роснефти лицензию на два газовых месторождения на шельфе страны сроком на 30 лет. Позднее Каракас предложил России принять участие в проектах по разведке и добыче в Венесуэле алмазов и золота. Отметим, Москва неоднократно критиковала политику США в отношении Венесуэлы.


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