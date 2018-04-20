Total отказалась уходить из Венесуэлы

Глава французской Total Патрик Пуянне заявил, что нефтегазовая компания не уйдет из Венесуэлы, несмотря на сохраняющуюся в южноамериканской республике социальную и экономическую нестабильность.

Он признал, что из-за бытовых проблем (отсутствия света и воды) сотрудникам пришлось отправить из Венесуэлы членов своих семей, передает РИА «Новости».

«Важно остаться в стране даже в трудные времена, потому что люди это вспомнят», – цитирует главу Total канал Globovision.

Напомним, в начале апреля Венесуэла обвинила Вашингтон в «гибридной агрессии» с целью свержения в республике законного правительства.

Напомним также, в декабре прошлого года власти Венесуэлы выдали Роснефти лицензию на два газовых месторождения на шельфе страны сроком на 30 лет. Позднее Каракас предложил России принять участие в проектах по разведке и добыче в Венесуэле алмазов и золота. Отметим, Москва неоднократно критиковала политику США в отношении Венесуэлы.