Украинской армии предрекли хаос из-за сближения с НАТО

Попытки перестроить украинскую армию по западному образцу не учитывают украинских реалий, что приведет к катастрофическим последствиям для вооруженных сил Украины, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук.

Он прокомментировал законопроект о создании Объединенного оперативного штаба, который был разработан при участии экспертов НАТО. По его словам, этот штаб, создание которого было подсказано экспертами НАТО, должен управлять межвидовыми и межведомственными средствами и группировками сил, тогда как на Украине уже есть главный орган военного управления – Генеральный штаб, передает «Апостроф».

«Зная украинские реалии, трудно представить, когда у нас есть главнокомандующий Вооруженными силами, под ним – Генеральный штаб, который является главным органом военного управления, и еще в таком же статусе – Объединенный оперативный штаб, который командует силами и средствами уже в конкретных операциях», – сказал Тымчук.

По его словам, на Украине даже в уставе закреплен принцип единоначалия, так что в этих реалиях «может возникнуть серьезная путаница в конкретных военных операциях».

«Например, Генеральный штаб будет ставить свои задачи, а ООШ, находящийся в таком же статусе по подчиненности, будет отдавать свои приказы. Это приведет к полному хаосу и, боюсь, к срыву операций в отдельных случаях», – отметил депутат Рады.

Он отметил, что нужно искать какой-то выход, иначе законопроект «может парализовать всю систему военного управления в Вооруженных силах Украины».

«Я боюсь, что теоретики, от которых поступили данные предложения, были слабо ознакомлены с украинскими реалиями», – заметил он.

Напомним, что Украина пытается привести свою армию к стандартам НАТО. Так, в прошлом году украинское минобороны разработало законопроект, предполагающий повышение роли сержантского и старшинского состава Вооруженных сил страны в соответствии со стандартами Североатлантического альянса.

Перед этим Верховная рада узаконила членство страны в НАТО в качестве приоритета внешней политики.