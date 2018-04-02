Официальный представитель посольства США попала в число выдворяемых дипломатов

Мария Олсон, официальный представитель посольства США в Москве, попала в число 60 выдворяемых из России американских дипломатов.

В понедельник в посольстве США в России сообщили, что функции официального представителя посольства будет выполнять заместитель Олсон Андреа Калан, передает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники.

Напомним, 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, и должны покинуть Россию до 5 апреля.

Кроме того, будет закрыто генконсульство Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. Такие меры озвучил российский МИД в качестве ответа на решение Вашингтона выслать 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН в качестве меры против России из-за дела Скрипаля.