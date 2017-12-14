Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Кемерово

По данным на утро понедельника, под наблюдением врачей остаются пятеро пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Там уточнили, что в течение дня некоторых взрослых планируется выписать из больницы, передает РИА «Новости».

«Количество выписанных из стационара уточним по факту», – сообщили в региональном минздраве.

Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, по информации МЧС пропавших без вести нет, хотя ранее в СК сообщали, что таковых 67 человек. В прошлый четверг стало известно, что трое из 67 пропавших без вести нашлись.

28 марта в России был объявлен общенациональный траур.

В воскресенье семьи погибших получили выплаты.